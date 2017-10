Estudantes do Alto Tietê podem se cadastrar para vagas remanescentes no Bolsa Universidade

Os estudantes do Alto Tietê podem se inscrever até quarta-feira (11) para concorrer às vagas remanescente do Bolsa Universidade. Podem participar da seleção matriculados em cursos de graduação (de diferentes áreas) de instituições de ensino superior conveniada. De acordo com a Secretaria da Educação do Estado, o cadastro pode ser feito no site: http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br.

Além do formulário, o estudante precisa apresentar nas Diretorias de Ensino os documentos exigidos no regulamento do programa. O candidato não deve ser beneficiário de outra bolsa de estudo ou financiamento estudantil.

Os aprovados após avaliação do perfil têm direito à bolsa. Pela regra, a Secretaria custeia até R$ 500 e o restante é pago pela universidade. Em contrapartida os estudantes atuam aos fins de semana – sábado ou domingo – por 8 horas em atividades nas Escolas da Família.

Os classificados serão encaminhados a uma das 2,2 mil unidades do Escola da Família de acordo com a pontuação, a quantidade de vagas disponíveis por curso de graduação e por região. A lista de espera tem validade de 12 meses.