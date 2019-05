Estudantes ganham óculos do Projeto Saúde Boa Visão de Poá

O prefeito Gian Lopes (PR) e o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, entregaram nessa terça-feira (7), na escola municipal Joviano da Silva , óculos para 33 estudantes, por meio do projeto Saúde Boa Visão, que tem como objetivo detectar e corrigir possíveis problemas de visão em alunos do Ensino Fundamental I, com realização de exames e doação gratuita de óculos.

"A ação é uma parceria das secretarias de Saúde e Educação. Apenas na escola Joviano da Silva, que serviu de projeto piloto, 279 crianças foram avaliadas. Agora neste mês de maio vamos realizar a capacitação dos nossos professores, para que a iniciativa possa o mais rápido possível chegar a todas as nossas unidades de ensino", comentou o prefeito.

O secretário de Saúde reforçou que o projeto vai passar por 24 escolas, atendendo aproximadamente nove mil estudantes. "Serão realizados os exames em crianças com idade entre 6 e 11 anos. O Projeto Boa Visão busca melhorar o desempenho e desenvolvimento dos alunos, contribuindo para aumentar o rendimento em sala de aula e evitando a evasão escolar", explica.

A diretora da escola, Rosa Marcia Guimarães, agradeceu a execução do projeto na unidade de ensino. "Um problema de visão pode mudar a carreira escolar dessas crianças. E essa ação veio para atender uma necessidade muito grande da escola e de toda a rede, já que traz um impacto efetivo no aprendizado, melhorando o desempenho escolar e possibilitando que os nossos estudantes tenham uma maior capacidade de realizar suas atividades diárias. Muito feliz por nossa escola ter sido a primeira a receber o projeto".

Também acompanharam o evento o chefe de Gabinete, Rogério Tarento e o secretário de Esportes, Tonho de Calmon.