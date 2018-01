Estudantes que vão prestar enem podem se inscrever em curso preparatório online

Os estudantes da rede estadual do Alto Tietê agora podem se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) com ajuda extra. O secretário José Renato Nalini assinou protocolo de intenções com o diretor do Instituto Politécnico de Ensino a Distância (Iped) Fábio Neves que oferta aos alunos matriculados na 2ª e 3ª séries do Ensino Médio a inscrição gratuita para o curso preparatório para o exame online.

Para se inscrever, basta acessar o site www.iped.com.br/enem-gratis , clicar na opção “Aluno da Rede Pública” e informar o nome e Registro do Aluno (RA) para verificação. Assim, o estudante terá disponível todos os recursos de forma 100% gratuita.

O acordo prevê, ainda, que os professores e diretores das escolas das diretorias de ensino Leste 1 e São Carlos passarão por ações formativas ofertadas pela instituição.

Criado há 13 anos em São Paulo, o Iped já concedeu certificados a mais de 1 milhão pessoas. Os cursos vão de Avaliação de Imóveis a Segurança no Trabalho, passando por Administração Estratégica e Jardinagem. Aprovados e reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), os cursos são classificados como livres e dispensam processos seletivos ou qualquer pré-requisito.

A Secretaria Estadual da Educação prestará todo apoio necessário às ações ofertadas pelo Instituto, através do Gabinete do Secretário Estadual da Educação e das Diretorias de Ensino Leste 1 e São Carlos.