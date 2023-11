Estudo na região prevê emissão da credencial de vaga preferencial de idoso pelo celular

As prefeituras do Alto Tietê estudam a emissão da credencial de vaga preferencial de idoso pelo celular. A medida foi anunciada pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran ) na semana passada. Os condutores de mais de 60 anos podem emitir o documento no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito.

A ferramenta está disponível em 102 órgãos de trânsito de 17 estados que aderiram ao serviço. A lista completa pode ser conferida no Portal de Serviços da Secretaria Nacional de Trânsito.

Em Suzano a credencial é emitida pela Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana para uso pessoal de quem tem mais de 60 anos, seja no seu veículo ou no de terceiros, como motorista ou como passageiro. O documento deve estar sempre visível no painel quando estacionado na vaga destinada a esse público.

Para solicitar é gratuito, basta o interessado apresentar documento pessoal com foto e comprovante de endereço na sede da pasta (Rua José Corrêa Gonçalves, 152 – Centro), de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8 às 17 horas, ou enviá-los para o e-mail smtmu@suzano.sp.gov.br. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4746-1166.

Quando pronta, a credencial pode ser retirada no local ou então entregue em domicílio. Além dos idosos, pessoas que têm deficiência com comprometimento de mobilidade também são atendidas pelo benefício.

Mogi das Cruzes informa que o cartão de estacionamento para idosos é vinculado à pessoa, não ao veículo. Assim, o cartão pode ser usado pelos beneficiados em qualquer veículo e independente se são motoristas ou não.

A emissão e renovação do cartão de estacionamento do idoso não têm custo. No entanto, é importante lembrar que o cartão de estacionamento não elimina a necessidade de pagamento nas áreas de estacionamento controlado. Sobre a credencial digital, a secretaria aguarda as diretrizes do Governo Federal.

Itaquá informa que ainda não aderiu a convênios com o Senatran. Entretanto, o município já emite carteiras do tipo direcionadas a idosos e deficientes gratuitamente. Para isso, é necessário comparecer à sede da pasta, localizada na rua Cabrália Paulista, 75, para fazer o requerimento e retirar o documento em sete dias.

Ferraz de Vasconcelos já emite o cartão desde 2021 para as pessoas com mais de 60 anos, apresentando comprovante de endereço, duas fotos 3x4 e documentos pessoais, sem custo algum. A administração explica que o cartão pode ser utilizado pelos veículos, muitas vezes guiados por parentes, que levam os idosos para consultas médicas e outras atividades.

Guararema ainda não aderiu à medida do Senatran, mas está nos planos para o futuro. Na cidade, independente se o idoso possui veículo ou não, pode comparecer na prefeitura (ou enviar um responsável) munido do RG do idoso e comprovante de endereço para emitir o protocolo. A emissão é gratuita.