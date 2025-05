Estupros crescem 21,9% em três meses nas cidades da região

O número de estupros no Alto Tietê aumentou 21,9% no primeiro trimestre de 2025, se comparado ao mesmo período do ano passado. Foram registrados 172 casos de janeiro a março deste ano, enquanto o mesmo período do ano passado marcou 141 ocorrências desse tipo.

Seis cidades da região tiveram aumento no número de casos e os outros quatro municípios viram o número de estupros cair de um período para o outro.

Os números são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) e abrangem estupros e estupros de vulnerável.

Aumento

A cidade que teve o maior aumento foi Salesópolis, com um crescimento de 200% de um período para o outro. No primeiro trimestre de 2024, a cidade teve um caso de estupro e, no mesmo período deste ano, foram três ocorrências.

Guararema aparece logo depois com um aumento de 100% de casos, saltando de quatro para oito estupros de um ano para o outro. A cidade de Arujá fecha o top-3 com 66,6% de aumento. No ano passado, foram seis casos e, neste ano, o município teve dez registros.

Suzano fica atrás, com um crescimento de 59% de estupros. A cidade viu o número sair de 22 para 35 de um ano para o outro. Mogi das Cruzes teve 28,8% de crescimento, saindo de 52 casos e chegando a 67 ocorrências. Itaquaquecetuba foi a cidade que teve o menor aumento com apenas 4%: 25 em 2024 e 26 em 2025.

Queda

As outras quatro cidades da região viram os números de casos de estupros caírem de um trimestre para o outro. Biritiba Mirim foi a que teve a maior queda, com 42,8%. A cidade teve sete ocorrências nos primeiros três meses de 2024 e quatro no mesmo período deste ano.

Poá aparece depois, com uma diminuição de 37,5% dos casos: saindo de oito para cinco registros. Santa Isabel viu seu número baixar 16,6%. A cidade teve seis ocorrências em 2024 e cinco casos em 2025.

A menor diminuição foi de Ferraz de Vasconcelos, registrando 10% de queda. Entre janeiro e março de 2024, a cidade teve dez estupros. No mesmo período deste ano, foram registradas nove ocorrências deste tipo.