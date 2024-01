Etecs de SP divulgam lista de classificação geral do Vestibulinho

Os candidatos que fizeram o exame do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2024 podem conferir a lista de classificação geral no site www.vestibulinhoetec.com.br a partir das 15h desta quinta-feira (11).

A relação traz o nome de todos os inscritos nos cursos técnicos, incluindo os que fizeram a prova de aptidão para Canto, Dança, Teatro e Regência, Ensino Médio, Ensino Médio Integrado ao Técnico, Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS) e Especialização Técnica, na Etec e Classe Descentralizada.

A primeira convocação para matrícula, que será divulgada amanhã (12), por e-mail e SMS, segue o critério de classificação dos candidatos em ordem decrescente de notas, até o preenchimento total das vagas. O envio da documentação deve ser feito entre os dias 15 e 16.

Quem foi classificado para a modalidade online será convocado, exclusivamente, por e-mail. As demais etapas para este formato de curso, como envio de documentos para matrícula, resultado da análise dos documentos encaminhados, recursos e possível convocação para outras possíveis chamadas também ocorrerão por email.

Caso seja feriado municipal da cidade, a convocação e a matrícula serão realizadas no próximo dia útil.

Matrícula e documentação

Ao receber a convocação para quaisquer dos formatos do Ensino Médio, o candidato, quando menor de 16 anos, deve ir até a unidade escolar acompanhado do seu representante legal com os documentos solicitados pelo processo seletivo para fazer o requerimento. Os convocados para os demais cursos podem optar pela matrícula de forma remota, por meio do link enviado pela Secretaria Acadêmica da Etec.

Para garantir a vaga conquistada, é importante que o futuro aluno tenha em mãos todos os documentos comprobatórios solicitados. Confira:

Documentação

Para o Ensino Médio Integrado ao Técnico, Ensino Médio ou para Articulação dos Ensinos Médio -Técnico e Superior (AMS)

Documento de identidade (RG) ou Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

CPF ou documento que contenha esse número;

Uma foto 3×4 recente, com fundo neutro;

Histórico Escolar com certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou Declaração de Conclusão do Ensino Fundamental, assinada por agente escolar da escola de origem.

Quem se inscreveu usando o Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza, além dos documentos acima, também deve apresentar a Declaração Escolar ou Histórico Escolar contendo o detalhamento das séries cursadas e o(s) nome(s) da(s) escola(s), comprovando, assim, ter cursado integralmente da 5ª a 8ª série ou do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental em instituições públicas.

Para ingresso no primeiro módulo do Ensino Técnico

Documento de identidade (RG) ou Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

CPF ou documento que contenha esse número;

Uma foto 3×4 recente, com fundo neutro;

Histórico Escolar com Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, emitida pela escola de origem, ou ainda declaração de que está matriculado a partir da segunda série do Ensino Médio. Caso o aluno tenha concluído ou curse o Ensino de Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) do Ensino Médio, também será necessário apresentar os documentos de conclusão ou que está matriculado na formação;

Quem se inscreveu usando o Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza, além dos documentos acima, também deve apresentar a Declaração Escolar ou Histórico Escolar contendo o detalhamento das séries cursadas e o(s) nome(s) da(s) escola(s), comprovando, assim, ter cursado integralmente da 5ª a 8ª série ou do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental em instituições públicas.

Para o segundo módulo dos cursos técnicos e vagas remanescentes

Documento de identidade (RG) ou Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

CPF ou documento que contenha esse número;

Uma foto 3×4 recente, com fundo neutro;

Histórico Escolar com Certificado de Conclusão do Ensino Médio, declaração de Conclusão do Ensino Médio, emitida pela escola de origem, ou declaração que está matriculado na terceira série do Ensino Médio. Também poderá ser apresentado certificado de conclusão do Ensino Médio, expedida por órgão competente por quem concluiu o Ensino Médio por meio de provas ou exames de certificação de competências, avaliação de jovens e adultos, que sejam decorrentes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) até a edição de 2016, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) e afins.

Para os cursos de Especialização Técnica de Nível Médio

Documento de identidade (RG) ou Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

CPF ou documento que contenha esse número;

Uma foto 3×4 recente, com fundo neutro;

Histórico Escolar com Certificado de Conclusão de Curso Técnico equivalente ao curso escolhido conforme lista disponível no site vestibulinhoetec.com.br. Também pode ser apresentada a declaração de Conclusão do Curso Técnico equivalente, documento original, emitido pela escola de origem. Para o curso de Especialização em Gestão de Projetos Online, o candidato poderá, se for o caso, fazer upload do certificado de conclusão de um curso do Ensino Superior.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades) e pelo site www.vestibulinhoetec.com.br.