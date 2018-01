Etecs divulgam gabarito do Vestibulinho; confira

Os estudantes que participaram da prova do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2018 já podem consultar o gabarito nos sites do Centro Paula Souza e do vestibulinho.

O gabarito oficial da prova teste para os cursos de especialização de nível médio será divulgado no dia 23 de janeiro, a partir das 14 horas, no quadro de avisos da secretaria escolar da Etec.

No dia 6 de fevereiro será divulgada a lista de classificação geral para quem se inscreveu nos Ensinos Médio Regular, Médio com Habilitação Técnica Profissional, Médio com Qualificação Profissional, Técnico Integrado ao Médio, Técnico Integrado ao Médio do Programa Vence, Técnico Integrado ao Médio na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos), e nos demais cursos do Ensino Técnico, além do processo de avaliação e certificação de competências para acesso às vagas remanescentes do segundo módulo.

A lista de classificação geral para os inscritos nos cursos de especialização será divulgada exclusivamente na Etec em que o candidato pretende estudar.

Os convocados devem fazer a matrícula em horário definido pela unidade de ensino nos dias relacionados abaixo, desde que não seja feriado municipal na cidade onde a Etec está localizada.

Caso as vagas não sejam preenchidas após a segunda chamada, outra lista deverá ser divulgada na Etec. Cabe ao candidato comparecer na unidade em que pretende estudar para acompanhar a convocação.

Documentos para Matrícula



Para efetivar a matrícula, o candidato deve entregar requerimento de matrícula – será fornecido pela Etec – preenchido e assinado. Se o candidato tiver menos de 16 anos no momento da matrícula, caberá a seu responsável legal assinar o documento; cópia simples com apresentação do original ou autenticado em cartório da cédula de identidade (RG), ou da cédula de identidade de estrangeiro (RNE) ou da carteira nacional de habilitação, dentro da validade ou com até 30 dias do vencimento de sua validade conforme legislação em vigor, documento expedido por ordem ou conselho profissional, como OAB, Crea, Coren e CRC; cópia simples com apresentação do original ou autenticado em cartório do CPF; duas fotos 3×4 recentes e iguais.