Etecs divulgam lista de classificação geral do Vestibulinho

Os candidatos que fizeram o exame do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Alto Tietê para o primeiro semestre de 2018 já podem conferir a lista de classificação geral no site www.vestibulinhoetec.com.br . A informação será também divulgada na Etec em que o candidato pretende estudar.

A relação inclui quem se inscreveu nos Ensinos Médio Regular, Médio com Habilitação Técnica Profissional, Médio com Qualificação Profissional, Técnico Integrado ao Médio, Técnico Integrado ao Médio do Programa Vence, Técnico Integrado ao Médio na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos), e nos demais cursos do Ensino Técnico, além do processo de avaliação e certificação de competências para acesso às vagas remanescentes do segundo módulo.

A lista de classificação geral para os inscritos nos cursos de especialização será divulgada exclusivamente na Etec em que o candidato deseja estudar também no dia 6 de fevereiro.

Para conferir as listas de convocação, o candidato precisa ir até a unidade em que deseja estudar. Os convocados devem fazer a matrícula, no horário definido pela unidade de ensino, nos dias relacionados abaixo, desde que não seja feriado municipal na cidade onde a Etec está localizada:



* 7 e 8 de fevereiro 1ª lista de convocação e matrícula;

* 9 e 15 de fevereiro 2ª lista de convocação e matrícula.



Caso as vagas não sejam preenchidas após a segunda chamada, outra lista deverá ser divulgada na Etec. Cabe ao candidato comparecer na unidade em que pretende estudar para acompanhar a convocação.