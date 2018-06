Etecs divulgam locais de exame do Vestibulinho

Os inscritos no processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo semestre de 2018 já podem conferir a lista que traz os locais de exame. A relação está disponível no sitewww.vestibulinhoetec.com.br e nas unidades em que o candidato deseja estudar.

A prova do próximo domingo, dia 24 de junho, às 13h30, terá quatro horas de duração. Os portões das escolas serão abertos às 12h30 e fechados às 13h30. Após esse horário não será permitida a entrada de nenhum candidato.

Para fazer a prova, é preciso levar caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2, borracha, régua e o original de um dos seguintes documentos: cédula de identidade (RG); cédula de identidade de estrangeiros (RNE) dentro da validade; carteira nacional de habilitação dentro da validade ou com até 30 dias do vencimento, conforme legislação em vigor; documento expedido por ordens ou conselhos profissionais, dentro da validade, que, por lei federal, vale como documento de identidade em todo o País (exemplo: OAB, Coren e Crea, entre outros); carteira de trabalho e previdência social (CTPS) ou passaporte brasileiro dentro da validade.

Exame – primeiro termo do Ensino Técnico Integrado ao Médio na modalidade EJA e para cursos do Ensino Técnico (presencial, semipresencial e online)

A prova terá 50 questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas, relacionadas às diferentes áreas do saber (científico, artístico e literário), à comunicação e à expressão, em diversos tipos de linguagem, abrangendo conhecimentos comuns do Ensino Fundamental, de 5ª a 8ª série ou do 6º ao 9º ano.

O gabarito oficial da prova será divulgado no dia 24 de junho, a partir das 18 horas, nos sites www.cps.sp.gov.br ewww.vestibulinhoetec.com.br.

Exame – Vagas Remanescentes

A prova teste para avaliação e certificação de competências para acesso às vagas remanescentes de segundo módulo terá 30 questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas, relacionadas às competências profissionais do primeiro módulo da habilitação escolhida.

O gabarito oficial da prova teste será divulgado no dia 25 de junho, a partir das 14 horas, nos sites www.cps.sp.gov.br ewww.vestibulinhoetec.com.br.

Exame – Especialização de Nível Médio

A prova teste para os cursos de especialização técnica terá 30 questões objetivas, cada uma com cinco alternativas relacionadas às competências específicas de aprendizagem na habilitação técnica da formação do candidato.

O gabarito oficial da prova teste será divulgado no dia 26 de junho, a partir das 14 horas, nos sites www.cps.sp.gov.br ewww.vestibulinhoetec.com.br.