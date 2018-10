Etecs divulgam resultado de pedidos para redução da taxa do Vestibulinho

Os candidatos que pleitaram a redução de 50% da taxa de inscrição do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2019 já podem conferir no site www.vestibulinhoetec.com.br a lista dos contemplados.

O candidato que receber o benefício deve fazer sua inscrição para o Vestibulinho, exclusivamente pela internet, em um único curso na Etec de sua escolha, até o dia 12 de novembro. O Manual do Candidato está disponível no site para download gratuito.

Inclusão social

O Sistema de Pontuação Acrescida concede bônus de 3% a estudantes afrodescendentes e de 10% a candidatos oriundos da rede pública. Caso o aluno se enquadre nas duas situações, obtém 13% de bônus.

O candidato deve fazer a autodeclaração no ato da inscrição e/ou informar se cursou integralmente da 5ª a 8ª série ou do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental em instituição pública municipal, estadual ou federal. A comprovação deve ser feita no ato da matrícula, que não será realizada e a vaga será perdida se as informações não atenderem às condições estabelecidas.

Pessoas com deficiência podem solicitar atendimento diferenciado, como prova em braille ou ampliada, intérprete de libras ou escolha do melhor local para fazer o exame.