Etecs divulgam retificação do gabarito da prova do Vestibulinho

O gabarito oficial do exame do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2020, aplicado em 15 de dezembro, foi retificado. A questão de número 23 foi anulada. A informação também está no site www.vestibulinhoetec.com.br.

Divulgação dos resultados

No dia 9 de janeiro de 2020 será divulgada na internet a lista de convocados para a prova de aptidão para os cursos técnicos de Canto, Dança, Regência e Teatro. A relação também estará na Etec onde o candidato pretende estudar.

Já a lista de classificação geral será divulgada no dia 17 de janeiro, para quem se inscreveu nos Ensino Médio em todos os seus formatos, incluindo Ensino Técnico Integrado ao Médio (Etim) e Novotec Integrado; primeiro termo do Ensino Técnico Integrado ao Médio na modalidade EJA; e primeiro módulo do Ensino Técnico (presencial, semipresencial e online); no processo de avaliação e certificação de competências para acesso às vagas remanescentes do segundo módulo para cursos técnicos e à segunda série do Ensino Médio; e para os cursos de Especialização.

Os convocados devem fazer a matrícula em horário definido pela unidade de ensino nos dias relacionados abaixo, desde que não seja feriado municipal na cidade onde a Etec está localizada:

* 20 de janeiro de 2020: 1ª lista de convocação;

* 21 e 22 de janeiro de 2020: Matrícula dos convocados da primeira lista;

* 23 e 24 de janeiro de 2020: Divulgação dos convocados da segunda lista, nas respectivas Etecs, e matrícula.

Caso as vagas não sejam preenchidas após a segunda chamada, outra lista deverá ser divulgada na Etec. Cabe ao candidato comparecer na unidade em que pretende estudar para acompanhar a convocação.