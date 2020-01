Etecs divulgam segunda lista de convocados do Vestibulinho

A relação da segunda chamada do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2020 está disponível para consulta apenas na unidade onde o candidato deseja estudar.

A matrícula dos selecionados deve ser feita nesta quinta ou sexta-feira (23 e 24), no horário definido pela escola, desde que não seja feriado municipal na cidade onde a Etec está localizada. Perderá direito à vaga quem não comparecer nesta data ou não apresentar os documentos exigidos.

A lista traz quem se inscreveu no Ensino Médio em todos os seus formatos, incluindo Ensino Técnico Integrado ao Médio (Etim) e Novotec Integrado; no primeiro termo do Ensino Técnico Integrado ao Médio na modalidade EJA; no primeiro módulo do Ensino Técnico (presencial, semipresencial e online); no processo de avaliação e certificação de competências para acesso às vagas remanescentes do segundo módulo para cursos técnicos e à segunda série do Ensino Médio; e para os cursos de Especialização.

Caso as vagas não sejam preenchidas, outra lista deve ser divulgada na Etec. Cabe ao candidato ir até a escola em que pretende estudar para acompanhar a convocação.

Documentos para Matrícula

Para quem se inscreveu para ingresso na primeira série do Ensino Médio em todos os seus formatos, incluindo Ensino Técnico Integrado ao Médio (Etim) e Novotec Integrado; primeiro termo do Ensino Técnico Integrado ao Médio na modalidade EJA; e primeiro módulo do Ensino Técnico (presencial, semipresencial e online) deverá apresentar: requerimento de matrícula – será fornecido pela Etec – preenchido e assinado. Se o candidato tiver menos de 16 anos no momento da matrícula, caberá a seu responsável legal assinar o documento; cópia simples com apresentação do original da cédula de identidade (RG), ou da cédula de identidade de estrangeiro (RNE) dentro da validade, ou da carteira nacional de habilitação, expedida nos termos da Lei Federal 9.503/97, ou documento expedido por ordem ou conselho profissional, como OAB, Crea, Coren e CRC (no caso da apresentação de um destes documentos o aluno deverá apresentar, em até 60 dias, a fotocópia e o original do RG). O candidato aprovado deverá levar também cópia simples com apresentação do original da certidão de nascimento e do CPF, e duas fotos 3x4 recentes e iguais.

O aprovado na primeira série do Ensino Médio em todos os seus formatos e para o primeiro termo do Ensino Técnico Integrado ao Médio na modalidade EJA deve apresentar cópia simples e o original do histórico escolar com certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou declaração de conclusão do Ensino Fundamental, assinada por agente escolar da escola de origem, com data de entrega do histórico escolar com certificado de conclusão, documento original.

Para os classificados para o primeiro módulo do Ensino Técnico - o candidato deve levar cópia simples com apresentação do original do histórico escolar com certificado de conclusão do Ensino Médio; ou documento original da declaração de conclusão do Ensino Médio, assinada por agente escolar da escola de origem, ou o original da declaração de que está matriculado a partir da segunda série do Ensino Médio.