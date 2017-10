Evento da Assistência homenageia idosos de Poá

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, em parceria com o Conselho Municipal do Idoso e Fundo Social de Solidariedade, deu continuidade na manhã desta sexta-feira (27) ao evento realizado na Praça de Eventos em comemoração ao Dia Internacional do Idoso.

O evento, que reuniu mais de 200 pessoas, encerrou as diversas atividades realizadas durante o mês de outubro que teve como objetivo destacar e refletir os direitos e os princípios que norteiam as discussões sobre a situação das pessoas da “Terceira Idade”.

O secretário de Assistência, Edevaldo Gonçalves, agradeceu a presença de todos e destacou a importância da atividade, principalmente com relação à valorização das pessoas da Terceira Idade, destacando o que muitos já fizeram para enriquecer a vida do País e da cidade.

“A Prefeitura busca oferecer melhor qualidade de vida, através das atividades que são desenvolvidas nos diversos programas assistenciais do município. É com respeito e valorização que queremos lembrar e tratar os nossos idosos que muito já fizeram por nós”, enfatizou Gonçalves.

Durante o evento houve várias atividades como orientação jurídica, atendimentos na área da Saúde, atividades físicas e apresentação da Orquestra Sons da Educação.

O público que prestigiou o evento pode ainda assistir palestras com o médico Mário Sales, que falou sobre um problema que ocorre muito com os idosos que são as quedas. A advogada e secretária da Mulher, Jeruza Reis, falou sobre os direitos dos idosos.

Participaram ainda do evento a presidente do Conselho do Idoso, Elaine Carline Pereira e o vice-presidente da Ordem dos Advogados de Poá (OAB), Ricardo Carlos Afonso Filho.