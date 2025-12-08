Evento de Economia Solidária promove gastronomia, cultura e serviços gratuitos em Mogi

Mogi das Cruzes receberá, no próximo domingo (14), das 9h às 17h, a edição especial da ECOMIX – Evento de Economia Solidária, no espaço do Pró-Hiper, ao lado da Feira da Cobal. Com entrada gratuita, o evento é uma iniciativa voltada ao fortalecimento do empreendedorismo local e da economia solidária, promovendo oportunidades de geração de renda, cultura, saúde e bem-estar para as famílias da cidade.

A programação da ECOMIX contempla estandes de moda circular, artesanato, gastronomia local, além de ações como adoção de pets, oficinas criativas, assessoria jurídica gratuita, serviços de saúde, apresentações culturais e um desfile de moda sustentável.

O evento é realizado em parceria com a Prefeitura de Mogi das Cruzes, Sincomércio, entidades da sociedade civil e diversos expositores locais. A expectativa é de receber um público diversificado ao longo do dia, oferecendo um espaço acessível e acolhedor para convivência, consumo consciente e apoio aos pequenos produtores e empreendedores da cidade.

“A ECOMIX é uma grande celebração da economia criativa e comunitária, conectando sustentabilidade, cultura e solidariedade em um só lugar. É um convite para que a família mogiana consuma de forma consciente e valorize os talentos locais”, destaca o vereador John Ross, autor da lei que cria a Semana Municipal de Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação.

Entre os destaques da programação estão:

Feira de brechós e moda circular

Venda de artesanato e produtos sustentáveis

Gastronomia com opções acessíveis

Serviços de saúde e bem-estar gratuitos

Atendimento jurídico à população

Espaço para adoção de animais

Oficinas manuais e atividades culturais

Desfile de moda com peças recicladas e autorais



A ECOMIX reafirma o compromisso com a inclusão social, o desenvolvimento local e o fortalecimento das redes de cooperação entre poder público, sociedade civil e empreendedores.

Serviço:

Evento: ECOMIX – Feira de Economia Solidária

Data: 14 de dezembro (domingo)

Horário: Das 9h às 17h

Local: Prédio do Pró-Hiper – ao lado da Feira da Cobal, Mogi das Cruzes

Entrada: Gratuita

Parceiros: Prefeitura de Mogi das Cruzes, Sebrae e Sincomércio