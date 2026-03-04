Evento 'Dia de Campo Juçara' ocorre neste mês em Biritiba Mirim

O Alto Tietê recebe, no dia 13 de março (sexta-feira), o evento “Dia de Campo Juçara”, que será realizado na Reserva Mata Grande, em Biritiba Mirim. A iniciativa, promovida pelo Sebrae-SP, conta com o apoio do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (CONDEMAT+) e parceiros, com o objetivo de fortalecer a Cadeia Produtiva Local (CPL), ampliar mercados e incentivar a inovação no campo.



Voltado a produtores rurais, empresários, entidades representativas e poder público, o evento destaca a juçara, fruto símbolo da Mata Atlântica, como alternativa sustentável e rentável para a região. Com ocorrência natural do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, a palmeira juçara apresenta potencial para produção de polpa, cada vez mais utilizada em sorvetes, bebidas e confeitaria, além de contribuir para a preservação da floresta em pé.



A programação inclui palestras sobre formalização rural, sistemas agroflorestais (SAF), bioeconomia e o painel “Território Empreendedor Sustentável”. Um dos destaques será a demonstração do AçaíBot, robô utilizado na colheita mecanizada, além de orientações sobre acesso a crédito para aquisição da tecnologia. A iniciativa também busca combater o crime ambiental, incentivando a transição da extração ilegal do palmito para a colheita sustentável do fruto, promovendo eficiência produtiva, segurança e geração de renda recorrente.



Para o presidente do CONDEMAT+, Luis Camargo, o fortalecimento da cadeia produtiva local é estratégico para o desenvolvimento regional. “A juçara representa uma grande oportunidade de diversificação econômica para o Alto Tietê. Ao apoiar o Dia de Campo, o CONDEMAT+ reafirma seu compromisso com a modernização do mercado, com a inovação no campo e com a geração de renda sustentável para nossos produtores. Estamos falando de desenvolvimento aliado à preservação ambiental”, destaca.



O evento é realizado pelo Sebrae-SP, CONDEMAT+, Associação dos Moradores e Amigos da Mata Atlântica (AMAMA), Prefeitura de Biritiba Mirim e FAESP/SENAR – Sindicato Rural de Biritiba Mirim, com apoio da CATI de Mogi das Cruzes e Kaatech.



As inscrições devem ser feitas previamente por meio de formulário online disponível em https://forms.office.com/r/9FJ7hDuRdV. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4723-4510, opção 2.