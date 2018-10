Evento ‘Dia do Idoso’ se inicia nesta quarta-feira na Praça dos Eventos em Poá

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e em parceria com o Conselho Municipal do Idoso, realiza nesta quarta-feira (24) e quinta-feira (25), das 9 às 12 horas, na Praça dos Eventos, o “Dia do Idoso”.

Nesta quarta-feira (24), o evento contará com apresentações culturais dos idosos: Música, Coral e Poema, bem como apresentação teatral do Grupo Bandolengos, com a peça: “As Trapaças de um Cangaceiro”.

Já na quinta-feira (25) haverá o “Espaço Integrar” de orientação as questões de saúde e contará com a participação do Grupo Tio Pepino, que estará animando o público com atividades interativas e recreativas.

O evento será aberto ao público da Terceira Idade e contará com a presença dos idosos atendidos pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), bem como do Centro Dia do Idoso e do Cantinho da Melhor Idade.

“Com a expectativa de vida dos brasileiros crescendo nas últimas décadas é necessário criar mais políticas públicas voltadas ao idoso, assim cada vez mais contribuindo para um envelhecimento saudável. Em nosso município essa é uma prioridade”, informou Edevaldo Gonçalves, secretário de Assistência e Desenvolvimento Social.

O Dia Internacional do Idoso é comemorado dia 1º de outubro, tendo como principal objetivo sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa.

A data marca o dia em que a Lei N°10.741/03 (Estatuto do Idoso) entrou em vigor, garantindo os direitos das pessoas com idade igual ou superior á 60 anos.

O regulamento apresenta disposições como: desconto em atividades de cultura, esporte e lazer; não esperar em filas; vagas em estacionamento; dentre outras ações.