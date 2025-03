Evento gratuito sobre Comunicação Estratégica para entidades sociais será no dia 18 de março em Mogi

A comunicação estratégica é um dos pilares para o sucesso das instituições. Isso vale para o setor privado, o setor público e para as entidades sociais. O tema da 4ª edição do “Café, Projetos e Terceiro Setor”, que acontecerá no dia 18 de março de 2025, das 8h30 às 12h, no auditório do Sincomércio, em Mogi das Cruzes, terá esse foco. O evento trará práticas e conceitos sobre Comunicação, adaptados à realidade das entidades.

A especialista em Comunicação Estratégica, Ariane Perez, que também é também coordenadora local do evento e representante da Rede Pocante em São Paulo, será a responsável por conduzir o encontro e compartilhar estratégias de mercado com os participantes. Na programação, estão conceitos simples e práticos sobre Comunicação, adaptados para a realidade das organizações.

De acordo com Ariane, o objetivo desses encontros é fortalecer o Terceiro Setor do Alto Tietê, tornando as instituições mais autônomas, autênticas e resilientes. Além disso, é uma oportunidade de ampliar as conexões entre profissionais do setor, promovendo ações colaborativas na região.

A Rede Pocante é uma instituição sem fins lucrativos sediada em Vitória (ES). Esta edição do evento conta com o apoio da Soulcial, da Fazsol e do Sincomércio.

A participação é gratuita, porém, as vagas são limitadas e preenchidas conforme a ordem de inscrição. Para garantir sua presença, é necessário fazer a inscrição antecipada. Mais informações sobre o evento no Instagram @redepocante_sp

Serviço:

Data: 18/03/2025 - terça-feira

Local: Auditório Sincomércio - Rua Cel. Souza Franco, 74, Mogi das Cruzes

Horário: 8h30 às 12h

Inscrições: Gratuitas, com vagas limitadas.

- Acesse: Café Mogi