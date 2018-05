Evento que reúne Food Trucks será realizado de 17 a 20 de maio em Itaquá

A Praça Padre João Álvares, na região central de Itaquaquecetuba, será palco para mais um evento gastronômico. Pela terceira vez, o ‘Food truck Itinerante’ volta à cidade, de 17 a 20 de maio. O evento vai reunir as verdadeiras ‘lanchonetes sobre rodas’, no período das 11 às 23 horas.

Serão oferecidas várias opções de comidas, bebidas e sobremesas. Renomados expositores estarão comercializando comida artesanal, doces, comida japonesa, waffles, comida mexicana, brasileira, hambúrguer artesanal, espetos, cerveja e drinks especiais.

O evento possui lanches a preços acessíveis e no local terá um espaço para as crianças. A entrada será gratuita. A organização é da Secretaria Municipal de Turismo em parceria com a Associação Comercial de Comida de Rua de Guarulhos.