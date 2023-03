Evento reúne 'Time do Lula' e celebra união de partidos de esquerda em Itaquaquecetuba

No último sábado (18), aconteceu o primeiro encontro ‘Time do Lula’, no bairro Jardim do Vale, em Itaquaquecetuba. O evento reuniu cerca de 1500 pessoas, entre filiados e simpatizantes da Federação Brasil de Esperança, formada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e Partido Verde (PV), além de deputados federais, estaduais e políticos da região.

O encontro marca a organização coletiva, além de firmar e representar a força da aliança dos partidos da federação em Itaquaquecetuba, que a exemplo do governo federal, tem como prioridade agir em prol de pautas que visam a dignidade, respeito e melhoria da vida do povo. Bem como a diminuição da desigualdade social e o acesso a direitos básicos, como saúde, alimentação e segurança.

O evento foi organizado por lideranças dos partidos, como o presidente do PT de Itaquaquecetuba, Anderson Begliomini, o Foguinho, o vice-presidente municipal, Henrique Genésio, e Fabiano Soares, candidato a prefeito de Itaquaquecetuba nas Eleições 2020 e vice-presidente estadual do PT. Além do presidente municipal do PCdoB, Oscar Cabrera, e a presidente do PV da cidade, Hilda Silva.

Na oportunidade, estiveram presentes a prefeita de Poá, Márcia Bin, o vice-prefeito de Itaquaquecetuba, Edivando Ferreira, o Vandão Estouro, o vice-prefeito de Suzano, Walmir Pinto e o vereador de Ferraz de Vasconcelos e coordenador regional do PT, Cláudio Ramos.

Os deputados federais pelo Partido dos Trabalhadores Alencar Santana, Carlos Zarattini e Jilmar Tatto também acompanharam o evento, assim como os deputados estaduais, também do PT, Antônio Donato, Emídio de Souza, Jorge do Carmo, Romulo Fernandes e Simão Pedro. Outras lideranças locais também marcaram presença, como é o caso de Romildo Campello, coordenador regional do Partido Verde.