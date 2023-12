Ex-Jogadores Profissionais do Japão virão a Mogi

O Beisebol de Mogi das Cruzes, ao lado de outras modalidades sempre ganhou destaque em âmbito nacional e até internacional por conta do trabalho desenvolvido pelo Bunkyo – Associação Cultural de Mogi das Cruzes ao longo de décadas. Comissões técnicas e atletas mogianos sempre foram cedidos às seleções brasileiras de beisebol de todas as categorias, e atletas formados na cidade integraram e ainda integram times profissionais das principais ligas nos Estados Unidos, México, Japão, Coréia do Sul e Taiwan.

Após um período de reavaliações e baixa demanda, a modalidade voltou com força em 2022 e passou a integrar umas das prioridades de pauta do Bunkyo conforme relata o seu presidente Frank Tuda: “o Bunkyo sempre manteve na sua essência o uso da cultura e do esporte como mecanismos de promoção dos princípios éticos e valores da comunidade japonesa e nipo-brasileira, e principalmente pautado no trabalho voluntário das pessoas. Por um tempo infelizmente não conseguimos manter essa estrutura de voluntários para administrar a modalidade dentro da entidade, mas a partir do 2º semestre de 2021, começamos as conversas com os atuais membros da diretoria do Departamento de Beisebol e Softbol, e passamos a ter um horizonte pela frente”.

Juliano Abe, que também é ex-atleta de beisebol, atual Manager Geral, é um dos integrantes da diretoria que elaborou o plano de retorno das atividades da modalidade e conta como o trabalho foi sendo construído: “o planejamento é essencial para todo e qualquer processo de construção, não importando a área de trabalho ou do conhecimento. Além disso ter pessoas boas, dedicadas, comprometidas e apaixonadas igualmente faz a diferença, junto com parceiros da iniciativa privada, do setor público e da sociedade civil organizada que são aspectos necessários para a implementação. E, sobretudo, perseverança, afinal trabalhar com cultura e esporte no Brasil é como empreender no país, ou seja, navegar contra a correnteza o tempo todo”.

Dentre os parceiros citados pelo Manager Geral, Juliano Abe, está a JICA – Agência de Cooperação Internacional do Japão, que através do Programa de Voluntariado coordenado pela agência japonesa com representação no Brasil, enviou para a cidade, o Sr. Hiroyuki Jin, profissional dedicado à área esportiva e técnico de beisebol desde 1992. E é essa parceria exitosa a responsável pela vinda de 2 ex-atletas profissionais do Yomiuri Giants, Hugo Kanabushi e Hidetoshi Tsubaraya.

O Giants é o time mais antigo, popular e vencedor da história da liga japonesa de beisebol, com sede na capital Tokyo. Por lá passaram jogadores que fizeram história na modalidade, internacionalmente inclusive, como Hideki Matsui – Godzila, MVP do World Series de 2009, jogando pelo New York Yankees.

“Trata-se de uma oportunidade única, afinal o Hugo e o Hidetoshi, durante a rápida visita ao Brasil, visitarão 2 cidades no Paraná, a cidade de Ibiúna, onde se localiza o Centro de Treinamento Yakult da Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol, e a cidade de Mogi das Cruzes, ou seja, ficamos muito lisonjeados e super agradecidos com o convite proporcionado pela JICA”, completa Juliano Abe.

A clínica de beisebol ocorrerá no dia 03 de dezembro das 09:00 às 12:00hs no Centro Esportivo do Bunkyo, na Av. Japão, 5919 - Porteira Preta. A entrada e participação são gratuitas. Para maiores informações: (11) 9.9711-2262, ou e-mail: mogibeisebolparatodos@gmail.com