Ex-prefeito de Ferraz, Jorge Abissamra é preso preventivamente após denúncia do MP

O ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Jorge Abissamra (PSB), foi preso em sua clínica nesta quinta-feira (23). Ele foi encaminhado para São Paulo, no Departamento de Capturas e Delegacias (Decade), aonde chegou depois das 16 horas. Abissamra é acusado pelos crimes de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.

A prisão foi decretada pelo juiz da 2ª Vara Criminal de Ferraz, João Walter Cotrim Machado, e está ligada às investigações movidas pelo Grupo Especial de Delitos Econômicos (Gedec), do Ministério Público (MP).

Abissamra era investigado desde o ano passado por lavagem de dinheiro. O MP teria descoberto um suposto esquema envolvendo a compra de 46 bens, com dinheiro ilícito, avaliados em torno de R$ 50 milhões. Ao todo, são 44 imóveis, sendo duas lotéricas e duas lanchas. A Justiça já bloqueou o patrimônio, que foi adquirido durante a gestão do ex-prefeito.

De acordo com o procurador, Gabriel Lins, as investigações contra o ex-prefeito se iniciaram, na esfera municipal, depois de uma ação cível em que apurou indícios de lavagem de dinheiro e compra de bens por parte de Abissamra, ainda durante a gestão. O Gedec, departamento especializado, deu andamento a análise do caso e concluiu ter provas convincentes dos crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e peculato, praticados pelo ex-prefeito.

Para Lins, o pedido de prisão preventiva se embasou conforme o mesmo fundamento de mandados solicitados à Justiça Federal, contra políticos, na Operação Lava Jato. “Depois da conclusão das investigações, o promotor Marcelo Mendroni, enviou a denúncia e, também, pediu a prisão. Baseando-se nos moldes da Lava Jato, porque o réu estando solto, os bens ilícitos poderão ser movimentados da mesma forma”, avaliou.

O DS tenta contato com a defesa do ex-prefeito de Ferraz, porém, até o momento, não obteve êxito.