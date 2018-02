Ex-secretário da gestão Acir Filló é preso por suposta fraude em licitação de call center

Atualizado às 17h02

O ex-secretário de Administração e Segurançã Pública da gestão do ex-prefeito Acir Filló (sem partido), Arnaldo Antunes de Souza, foi preso preventivamente, na manhã desta quinta-feira (8), em Ferraz de Vasconcelos. Ele foi preso em sua casa decorrente a investigação do Ministério Público (MP-SP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), sobre suposta fraude licitatória de uma empresa de Call Center, que gerou prejuízo em torno de R$ 670 mil aos cofres públicos da cidade. Nesta ação penal, outro citado foi o também ex-secretário Adair Loredo (Governo), mas, até a tarde desta quarta, não havia confirmação sobre a prisão dele. O DS tentou contato com a defesa de Antunes, mas não teve sucesso.

A prisão é fruto da investigação iniciada pela procuradoria do município sobre suposta irregularidade na contratação da empresa de call center Tamires Brito Souza-ME, que também foi alvo de análise da Casa de Leis da cidade. Na época, foram encontrados indícios apontando inconformidades na licitação. Para executar o serviço, a empresa receberia R$ 672,5 mil, porém, nada foi realizado.

Segundo o procurador, Gabriel Nascimento Lins de Oliveira, o envolvimento dos ex-secretários se dá por causa de assinaturas fraudulentas encontradas na licitação. Em um dos documentos análisados, o registro de Antunes foi posto antes da contratação. "Tudo indica fraudes. Por exemplo, um documento tinha assinatura posterior ao final da contratação. Ou seja, ele assinou papéis em abril, sendo que, a licitação fecharia em maio. Em relação ao Adair, há indícios de que ele tenha planejado junto com os demais", disse.

Filló, que já está preso desde abril do ano passado por causa fraude em licitação e desvio de dinheiro público, também foi alvo de mandado de prisão. Este novo desfecho das investigações da procuradoria do município lhe imputarão a mais um processo penal.

O mandado de prisão foi realizado por policiais da Força Tática, do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M), de Suzano. Ele foi levado à Delegacia Central de Ferraz de Vasconcelos, mas foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Mogi das Cruzes, onde passaria por exames e, depois, iria ficar na Cadeia Pública mogiana. Há possibilidades de que ele não seja transferido a uma penitenciária, já que está passando por hemodiálise, segundo disse policiais civis da cidade.