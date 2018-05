Ex-vereador de Ferraz, Periquitinho morre aos 60 anos

O ex-vereador por Ferraz de Vasconcelos, Juarez Januário dos Santos, o Periquitinho faleceu por volta das 7h15 desta quarta-feira, dia 16, no Hospital Regional Dr. Osíris Florindo Coelho, na Vila Corrêa. Ele sofreu uma parada cardíaca O ex-parlamentar, de 60 anos, estava internado na unidade hospitalar havia 17 dias.

O corpo do ex-vereador encontra-se sendo velado na Câmara Municipal, no centro. Já o seu sepultamento deve ocorrer nesta quinta-feira, às 10h, no Cemitério Parque do Cambiri, no bairro do mesmo nome.

Periquitinho era natural da cidade de Cícero Dantas no semiárido baiano próxima aos municípios de Canudos e Paulo Afonso, porém, como milhares de nordestinos ele deixou a sua terra natal para buscar uma vida melhor, em São Paulo. Em Ferraz de Vasconcelos, residiu na região central e no Jardim TV, entre outros, bairros.

O ex-vereador exerceu o seu único mandato eletivo, de 1989 a 1992. Na eleição municipal de 1988, Periquitinho obteve nas urnas 284 votos. Na época, o político integrava as fileiras do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Ele deixa os filhos Junior, Jaqueline, Jefferson, Mayara e Pedro.

Em 14 de abril deste ano, Ferraz de Vasconcelos perdeu o então vereador, Lairton Dantas Pessoa (PRB), o Primo Ceará. Na ocasião, o parlamentar de primeiro mandato morreu de infarto fulminante em sua casa, no Jardim Castelo. Na oportunidade, ele chegou a ser socorrido até o Hospital Regional, mas já veio a óbito.