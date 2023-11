Ex-vereador de Suzano, Osias de Souza morre aos 71 anos

A Câmara de Suzano, por meio de seu presidente Joaquim Rosa, lamenta o falecimento do ex-vereador Osias de Souza, ocorrido nesta segunda-feira (6), no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo. O velório será realizado na sede do Legislativo (rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista), a partir das 21 horas. O sepultamento está previsto para as 11 horas desta terça-feira (7).



Osias de Souza foi vereador no município por três vezes: na 11ª, 12ª e 13ª legislaturas (de 1993 a 2004).



“Agradeço em nome da população de Suzano pela contribuição de Osias de Souza para o município, como vereador e como funcionário público, cargo que exercia atualmente”, disse Joaquim Rosa. “Meus sinceros sentimentos à família.”



Osias de Souza tinha 71 anos e deixa a viúva, Telma, e dois filhos, Vanderson e Paulo.