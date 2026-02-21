Ex-vereador e coordenador da Secretaria de Governo de Ferraz, Fábio Wuhalla morre aos 47 anos

O coordenador-executivo da Secretaria de Governo e Relações Institucionais da Prefeitura de Ferraz e ex-vereador, Fábio Farias de Oliveira, o Fábio Wuhalla, faleceu na noite desta sexta-feira (20), aos 47 anos.

Fábio exerceu o mandato na Câmara Municipal entre 2017 e 2020. A prefeita Priscila Gambale lamentou a morte de Wuhalla pelas redes sociais. “Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento de Fábio Wuhalla, ex-vereador, servidor público dedicado e uma pessoa extremamente querida por todos aqui em Ferraz”, disse.

“Tive o privilégio de conviver diariamente com esse grande amigo. Sempre com bom humor e muita generosidade, Wuhalla se destacou por qualidades que marcam e farão muita falta em nossos dias”, acrescentou.

“Meus mais sinceros sentimentos à sua esposa Márcia, aos seus filhos Fabinho, Vivian, Victória, familiares e amigos. Que Deus conforte a todos neste momento de dor”.