Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 21 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 21/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Ex-vereador e coordenador da Secretaria de Governo de Ferraz, Fábio Wuhalla morre aos 47 anos

Fábio exerceu o mandato na Câmara Municipal entre 2017 e 2020. A prefeita Priscila Gambale lamentou a morte de Wuhalla pelas redes sociais. "Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento de Fábio Wuhalla"

21 fevereiro 2026 - 09h29Por De Ferraz
Ex-vereador faleceu aos 47 anosEx-vereador faleceu aos 47 anos - (Foto: Divulgação)

O coordenador-executivo da Secretaria de Governo e Relações Institucionais da Prefeitura de Ferraz e ex-vereador, Fábio Farias de Oliveira, o Fábio Wuhalla, faleceu na noite desta sexta-feira (20), aos 47 anos.

 

Fábio exerceu o mandato na Câmara Municipal entre 2017 e 2020. A prefeita Priscila Gambale lamentou a morte de Wuhalla pelas redes sociais. “Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento de Fábio Wuhalla, ex-vereador, servidor público dedicado e uma pessoa extremamente querida por todos aqui em Ferraz”, disse.

 

“Tive o privilégio de conviver diariamente com esse grande amigo. Sempre com bom humor e muita generosidade, Wuhalla se destacou por qualidades que marcam e farão muita falta em nossos dias”, acrescentou.

“Meus mais sinceros sentimentos à sua esposa Márcia, aos seus filhos Fabinho, Vivian, Victória, familiares e amigos. Que Deus conforte a todos neste momento de dor”.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Arujá e Ferraz trocam experiências sobre controle interno e governança
Região

Arujá e Ferraz trocam experiências sobre controle interno e governança

Operação Carnaval: Concessionária Novo Litoral registra queda de 22% no número de acidentes
Região

Operação Carnaval: Concessionária Novo Litoral registra queda de 22% no número de acidentes

Encontro sobre água, agricultura e clima acontece na próxima terça-feira em Mogi
Região

Encontro sobre água, agricultura e clima acontece na próxima terça-feira em Mogi

Mutirão de castração em Ferraz beneficiará cerca de 300 cães e gatos na Estação Cidadania e Cultura
Região

Mutirão de castração em Ferraz beneficiará cerca de 300 cães e gatos na Estação Cidadania e Cultura

Projeto de aluna da UMC aprovado pela Fapesp inova o ensino da fisiologia cardíaca
Região

Projeto de aluna da UMC aprovado pela Fapesp inova o ensino da fisiologia cardíaca

Carnês do IPTU 2026 começam a ser distribuídos pelos Correios em Ferraz
Região

Carnês do IPTU 2026 começam a ser distribuídos pelos Correios em Ferraz