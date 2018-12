Exame do Vestibular das Fatecs será neste domingo

A prova do processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) para o primeiro semestre de 2019 começa, às 13 horas, neste domingo (9). Para evitar eventuais imprevistos, o candidato deve chegar aos locais de exame com uma hora de antecedência. Assim terá tempo suficiente para localizar sua sala. Os portões das escolas serão abertos às 12h15 e fechados às 13 horas, impreterivelmente.

A demanda por curso e por faculdade e a relação dos locais da prova estão disponíveis no site www.vestibularfatec.com.br.

Exame

Com cinco horas de duração, a prova terá uma redação e 54 questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas. Desse total, 40 questões abordam o núcleo comum do Ensino Médio – serão 5 perguntas de cada uma das 8 disciplinas: biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, química e português. Outras 5 questões envolvem raciocínio lógico e as 9 questões restantes abrangem conteúdo multidisciplinar. Quanto ao peso da prova, oito conjuntos de questões terão peso 1 e dois conjuntos, peso 2, conforme o eixo tecnológico a que pertence o curso escolhido pelo candidato.

Para fazer a prova, é preciso levar caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2, borracha, e o original de um dos seguintes documentos: cédula de identidade (RG); cédula de identidade de estrangeiros (RNE) dentro da validade; carteira nacional de habilitação (CNH), dentro do prazo de validade ou com até 30 dias do vencimento de sua validade; documento expedido por ordens ou conselhos profissionais, dentro da validade, que por lei federal, vale como documento de identidade (exemplo: OAB, Coren e Crea, entre outros); carteira de trabalho e previdência social (CTPS) ou passaporte brasileiro, dentro do prazo de validade.

O gabarito oficial da prova será divulgado no dia 9 de dezembro, a partir das 18h30, nos sites www.cps.sp.gov.br ewww.vestibularfatec.com.br.

Divulgação dos Resultados

No dia 9 de janeiro de 2019, cada Fatec vai divulgar a lista de classificação geral e a primeira lista dos convocados para matrícula. A relação também estará na internet. Se as vagas oferecidas não forem preenchidas na primeira chamada, a segunda lista será afixadasomente na faculdade no dia 14 de janeiro.

Os convocados devem fazer a matrícula na secretaria da Fatec onde pretendem estudar, no horário definido pela unidade de ensino nos dias relacionados abaixo, desde que não seja feriado municipal na cidade onde a Fatec está localizada.

Matrícula

10 e 11 de janeiro de 2019: matrícula da 1ª lista dos convocados;

14 de janeiro de 2019: divulgação dos convocados da segunda lista, nas respectivas Fatecs;

15 de janeiro de 2019: matrícula para os candidatos da segunda lista.