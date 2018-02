Excesso de velocidade gera 52 multas por hora em rodovias da região

O número de autuações por excesso de velocidade nas rodovias do Alto Tietê cresceu 8,6% em 2017 quando comparado com 2016. No ano passado, 454,2 mil multas foram aplicadas. O valor representa 52 punições por hora. Comparado com 2016, quando as multas somaram 418,2 mil, o acréscimo de foi de 36 mil sanções.

A Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura (SP-88), a Mogi-Salesópolis, apresentou maior variação no percentual. O aumento nesta via foi de 22,6%, passando de 54,3 mil penalidades para 66,7 mil. Os dados são do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

De acordo com o levantamento, o Trecho Leste do Rodoanel Mario Covas (SP-21) é a extensão com mais autuações aplicadas nos dois últimos anos. Em 2017, foram 255.371 multas por alta velocidade, ou seja, mais da metade do total registrado na região. Contudo, o aumento da variação percentual nesta via foi de apenas 7, 5%, em comparação a 2016. A SP-88 apresenta o segundo maior índice de punições e tem a maior variação percentual, como já citado.

As sanções na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP- 98), a Mogi-Bertioga, variaram 15%, ficando apenas atrás da Mogi-Salesópolis. Nesta ligação com litoral, as penalidades cresceram de 32,6 mil para 37,5 mil. Em seguida, a Rodovia Presidente Dutra (SP- 60) variou 8,9%, com 765 novas autuações por velocidade. A diferença de multas aplicadas na Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31) atingiu 6,9% em 2017, com o acréscimo de 4,9 mil punições em comparação ao ano anterior.

A menor variação foi observada na Rodovia Ayrton Senna (SP-70), com 178 sanções a mais, passando de 53,1 mil para 53,3 mil penalidades. Já a Rodovia Henrique Eroles (SP-66) é a única que registrou queda nas autuações. Foram 1,6 mil multas a menos. O número reduziu de 11,5 mil para 9,9 mil sanções.

Segundo o DER, os equipamentos de verificação de velocidade são implantados após a realização de estudos técnicos, que apontam onde há ocorrêncaia de excessos.

"Os radares são implantados para aumentar a segurança dos motoristas e usuários das rodovias. Além do controle da velocidade, a Polícia Militar Rodoviária é responsável pela fiscalização das vias estaduais". A localização dos radares está disponível no site do Departamento.