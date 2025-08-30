Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Existe um momento certo para o adolescente começar a namorar?

Psicóloga da Hapvida orienta pais a como lidar com essa nova fase de desenvolvimento dos filhos

29 agosto 2025 - 09h12Por Da região
- (Foto: Divulgação)

No instante em que aumentam discussões no país sobre erotização de crianças e adolescentes, uma questão pode ficar ainda mais recorrente: existe um momento certo para que se comecem os namoros? 

A psicóloga da Hapvida, Irani Silva, explica que não existe um padrão determinante para o início desse tipo de relacionamentos na adolescência. “A comunicação com os pais é fundamental para um namoro bem-sucedido porque o adolescente precisa se sentir seguro emocionalmente”, destaca a profissional, que atua em Mogi das Cruzes, região do Alto Tietê.

Irani observa que o comportamento dos grupos frequentados pode ser predominante para acelerar ou retardar o começo do namoro. Por isso, pais ou responsáveis precisam estar sempre atentos a mudanças de comportamentos, já que esses jovens convivem com uma carga hormonal extremamente alta, facilitando impulsos desnecessários.

“A confiança tem de ser renovada sempre junto aos pais porque o adolescente tem de sentir seguro para contar tudo o sente e mostrar que realmente está preparado para iniciar uma relação amorosa”, diz a psicóloga.

Esse momento é importante para que a pessoa escolhida seja apresentada aos pais, unindo as famílias, porque a convivência entre elas é essencial para o fortalecimento de vínculos e a discussão de assuntos delicados, como o início da vida sexual, que exige acompanhamento médico para evitar uma gravidez indesejada ou Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

“A imposição de limites e regras precisa acontecer com muita clareza para diálogos verdadeiros que serão muito relevantes para o sucesso do relacionamento”, finaliza Irani.

