Região

Explosão de galpão com fogos de artifício mata uma pessoa em São Paulo

21 imóveis ficaram interditados

14 novembro 2025 - 08h54Por Da Agência Brasil
- (Foto: Reprodução/Redes Sociais )

A explosão de um imóvel onde havia fogos de artifício, na zona leste de São Paulo na noite dessa quinta-feira (13), matou uma pessoa e deixou outras nove feridas. 

Um armazém clandestino ficou completamente destruído. O acidente aconteceu por volta das 19h43 na Avenida Celso Garcia com a Salim Farah Maluf, no bairro do Tatuapé.

A explosão principal foi acompanhada por outras menores e várias casas, comércios e carros ao redor foram atingidos. Além disso, 21 imóveis foram interditados. O Corpo de Bombeiros foi acionado e seguiu para o local com oito viaturas.

Cerca de três quarteirões foram atingidos pelos destroços.

