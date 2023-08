Expo Aflord começa neste sábado com jardim ao ar livre

A tradicional feira de exposição e vendas "Expo Aflord", realizada pela Associação dos Floricultores da Região da Via Dutra (Aflord) na cidade de Arujá, começa nesta sábado. A expo continua nos dias 20, 26 e 27 de agosto e 02 e 03 de setembro, na Estrada Av. Pl do Brasil, s/nº - Km 4,5 - PL, Arujá. Sábado e domingo funciona das 8h30 às 18 horas.

A Expo Aflord comemora sua "Boda de Pérolas - 30 anos de existência" com uma grande novidade para o público: o pavilhão de exposição ganhou um lindo jardim ao ar livre, com 1,5 mil metros quadrados, decorado com mais de 3 mil vasos de flores e plantas ornamentais, fonte de água com carpas e portal japonês (torii).

Já na parte interna da exposição, o pavilhão foi montado com mais de 10 mil vasos de flores e materiais reciclados, com cenários interativos que permitem que o visitante participe da decoração do ambiente.

Um túnel do tempo de aproximadamente 30 metros, feito com orquídeas, flores de espécies variadas, plantas ornamentais e fotos antigas, vai relembrar edições anteriores da Expo Aflord para comemorar o trigésimo aniversário do evento. E quem passar por ali e gostar do que ver, poderá tirar uma foto para recordação em uma belíssima caixa feita com 25 maços de gérberas e mais de 1100 vasos de mini kalanchoe. Um painel interativo composto por 120 vasos de suculentas também fará parte do espaço e estará disponível para fotos e/ou selfies.