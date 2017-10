Expo Educação é inaugurada em coquetel no Itaquá Garden

O Itaquá Garden Shopping recebeu, na noite de ontem, o coquetel de inauguração da Expo Educação, evento que reúne 21 instituições e prestadores de serviços do Alto Tietê, para uma feira inédita na região voltada ao ensino. O evento é idealizado pela Rede DS de Comunicação. As atividades da Expo Educação se iniciam hoje, a partir das 10 horas. A mostra acontece durante todo o fim de semana e se encerrará na noite de domingo.

O coquetel contou com autoridades, expositores e foi apresentado pelo colunista social Gil Fuentes. A assessora da Faculdade Itaquá, Michelli Luiz dos Santos, ressaltou em entrevista ao DS o trabalho pedagógico realizado pela instituição durante os quatro anos de mercado. "Oferecemos três graduações e esta é a primeira vez que participamos de um evento assim. A educação é necessária e está acima de tudo". O Colégio Dom Bosco também esteve presente. "Para Itaquá, o evento é de extrema importância para ser valorizado. Vemos que muitas vezes a educação é deixada de lado. O colégio tem 21 anos de estrada, com ensino infantil, fundamental e médio", disse a diretora Sonia Maria Perpétua Castanheira.

A Secretaria Municipal de Educação de Itaquaquecetuba apoiou a ideia de que o evento pode ser realizado mais vezes ao ano na cidade. "Poderíamos expandir esses três dias de atividades e promover mais eventos, em vários momentos do ano. Hoje, a maior dificuldade é de justamente levar informação ao jovem. O shopping é um espaço para o público, muito frequentado por jovens que buscam o estudo", declarou o supervisor de ensino, José Rosa Martins, acompanhado por Kelly Priscila de Souza. O superintendente do Itaquá Garden, Alexandre Botelho, destacou a estrutura oferecida à mostra. "É importante falar sobre o papel social do shopping, construído através da educação. Não é um espaço apenas para entretenimento", afirmou. Os diretores da Rede DS Amadeu Guaru José de Moraes e Carlos Alberto de Moraes estiveram presentes, além da diretora-assistente Fátima Ramos.

O gerente comercial da Rede DS, Adriano Mello, contou que a ideia partiu da diretoria há quatro meses. "A educação é uma área importante e essencial para abrirmos espaços aos demais eventos que a Rede DS pretende executar. Educação é a base de tudo".

A mostra acontece neste fim de semana na praça de eventos do Itaquá Garden Shopping. Estarão presentes os colégios Cetés, Apoll e Dom Bosco. Entre as escolas técnicas estarão a EAD Equatec, Unicesumar, Supertec Cursos, Instituto Mix, Aliança Enfermagem, Instituto de Orientação e Preparação às Escolas Militares, Liceu Brasil, e as faculdades Itaquá Facita e EAD Laureate Universidade Anhembi Morumbi. Também haverá standards do parque aquático Magic City, a livraria Rara Books e o Vale dos Sonhos Hotel.