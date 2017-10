Expo Educação em Itaquá vai reunir expositores em 3 dias de evento

A Expo Educação será realizada de sexta-feira (27) a domingo (29), das 10 às 22 horas, na Praça de Eventos do Itaquá Garden Shopping. O coquetel de lançamento acontece nesta quinta-feira (26) às 19 horas. A ação é promovida pela Rede DS de Comunicação, em parceria com o shopping, terá o apoio da Secretaria de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação de Itaquá, da Associação Comercial de Itaquá e do canal Onze. Nos três dias, o público poderá conferir debates, palestras e projetos voltados para os alunos da rede pública e privada da região.

O evento terá estandes de instituições de ensino e ciclo de palestras gratuitas, com temas educacionais e pedagógicos. Ao todo serão realizadas oito palestras, sendo que duas acontecem amanhã. Às 18 horas, o palestrante Maike Roberts vai falar sobre "Startups - Inovação e Empreendedorismo". Já, às 20 horas, Claudia Mário vai palestrar sobre "A importância do Uso da Linguagem nas Diversas Áreas" (veja quadro completo nesta página).

As inscrições podem ser feitas por meio do link disponível no Portal do Diário de Suzano (www.diariodesuzano.com.br) e na recepção do evento. A inscrição é gratuita. Durante o evento serão sorteadas bolsas de estudos e brindes, shows e estadia em hotéis aos participantes inscritos.

O gerente comercial da Rede DS, Adriano Mello, falou sobre a importância do evento que vai reunir diversas instituições de ensino. região "A Expo vai reunir várias instituições de ensino e proporcionar aos alunos e visitantes acesso a novos conceitos e projetos educacionais inovadores, com metodologia voltada para cursos presenciais e a distância".

Segundo Adriano, a expectativa de público é grande. "Iniciamos a divulgação no fim de setembro, através do DS, da Rádio SP/RIO 101.5 FM e de outdoors e agora vamos distribuir flyers e cartazes nas escolas" conta. Ele ainda ressalta que é por meio da educação que se forma um indivíduo e a Expo Educação tem o objetivo de ajudar e orientar os adolescentes na escolha de uma profissão.

O Itaquá Garden Shopping está localizado na Estrada do Mandi, 1.205, Campo Limpo, Itaquaquecetuba. Para mais informações: 4745-6938