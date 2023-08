Expo Itaquá começa no dia 22 de agosto a partir das 14 horas

Expo Itaquá Industrial realiza a 11º Edição com entrada e estacionamento gratuito. O evento reúne mais 60 expositores industriais dos mais variados segmentos. A programação será repleta de palestras, workshop e atividades integram a programação do evento que leva o tema “Sustentabilidade Empresarial” para a edição deste ano. A Expo Industrial começa no dia 22 e de agosto a partir das 14 horas.

O evento é organizado pela Frente Empresarial Pro Industria é uma entidade privada sem fins lucrativos (Fempi) em parceria com a Prefeitura de Itaquaquecetuba.

Os expositores que participarem vão ter a oportunidade de demonstrar seus produtos ou serviços em um ambiente real, podendo receber feedbacks e sugestões dos consumidores, além de testar novas estratégias de vendas.

Para as empresa interessadas em participar da Expo Itaquá podem entrar em contato com a representante da Fempi: Nádia Moraes (11) 99656-4381.

Fempi

Fempi e um agente que presta apoio e desenvolvimento as empresas associadas de todo Alto Tiete. Desde 2002, trabalha para estimular o empreendedorismo e possibilitar a competitividade e networking dos empresários de micro, pequeno e grande porte.

Para garantir o atendimento as empresas, a Fempi atua em todo o Alto Tiete, onde são oferecidos cursos gratuitos, seminários, consultorias e assistência técnica para as empresas associadas de todos os Setores. Visando esta geração de networking a FEMPI tem a tradição de todo ano fazer o evento da Expo Industria, que será nos dias 22 23 e 24 de Agosto 2023.

A Expo acontece na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos Itaquaquecetuba R. Ali Hamoud, 90 - Altos de Itaquá.