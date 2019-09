Expoá 2019 reúne mais de 50 mil pessoas

A festa da família poaense. Assim foi definida a 46ª Exposição de Orquídeas e Plantas Ornamentais de Poá (Expoá 2019), realizada de 5 a 8 de setembro, na Praça de Eventos. O evento mais tradicional da cidade recebeu aproximadamente 50 mil pessoas durante os quatro dias de realização.



“Poá foi por alguns dias a terra das orquídeas e das mais belas plantas ornamentais. A Secretaria de Cultura deixou a Praça dos Eventos linda para receber a 46ª edição da Expoá. A população e nossos visitantes de outras cidades participaram deste tradicional evento e lotaram à praça. Além de plantas, as pessoas se divertiram no evento com todas as nossas atrações musicais e outras. Desenvolvemos a Expoá 2019 com muito carinho e parabenizo o secretário Mário Sumirê e toda sua equipe pelo brilhantismo na realização da festa”, comentou o prefeito Gian Lopes.



A Expoá reuniu 26 expositores da região e de diversos estados do Brasil, 48 comerciantes na praça de alimentação, 42 empresários na Feira de Indústria e Comércio, além de 60 artesãs que comercializaram os seus produtos na Feira de Artesanato.



Considerada pela maioria das pessoas como uma das mais belas festas de todos os anos, a Expoá 2019 trouxe visitantes de vários pontos do Brasil, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rondônia, Porto Alegre(RS) e Mongaguá (SP), entre outras cidades. A presidente da Associação Orquidófila de Mogi das Cruzes (ASSOMOC), Marinalva Inácio da Silva, ficou encantada com o pavilhão de exposição das flores. “Há mais de dez anos participamos da Expoá trazendo orquídeas para a exposição. O prefeito está de parabéns por incentivar a realização de uma festa tão bela quanto esta”, declarou.



Para o secretário de Cultura, Mário Sumirê, a festa agradou o público de uma maneira em geral e superou todas as expectativas. “Conseguimos resgatar a tradição poaense. Demos enfoque para as plantas e houve uma interação maior entre os visitantes e elas”.



Plantas premiadas

As plantas mais bonitas e melhor cultivadas da Expoá foram premiadas. Uma comissão formada pelos próprios orquidófilos escolheu as mais bonitas e os premiados foram: Nelson Lucena (Dendrobium Fimbriatum - melhor cultivo estrangeiro); Lucio Lu Fun (Cattleya Amethystoglossa - melhor espécie brasileira); Luddigesi de Luiz Walcir (melhor Cattleya); Luiz Rodacki (melhor micro); e Sidney Resende e Nelson Pedrosa (Cattleya Híbrida).



Na categoria verde, as melhores plantas foram de José Carlos Uno (melhor bonsai, cultivo verde, entre outros) e Hiroshi Fugino (melhor Euphorbia Lactea Cristata Variegata).



Vendas

A maioria dos expositores da Expoá venderam mais de 90% dos seus produtos. No pavilhão das plantas, no último dia de festa, muitos stands já tinham 100% dos produtos comercializados. O mesmo ocorreu com a praça de alimentação.



Segundo a comerciante Margaret Soares, em todos os dias ela registrou boas vendas. “Para mim foi ótimo, vendemos todos os nossos produtos e estamos muito felizes”, completou ela que participou da Expoá pela primeira vez.