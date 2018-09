Expoá reúne mais de 50 mil pessoas

Mais de 50 mil pessoas prestigiaram a 45ª edição da Exposição de Orquídeas e Plantas Ornamentais de Poá (Expoá/2018), realizada de 6 a 9 de setembro, na Praça de Eventos. A festa mais tradicional do município superou as expectativas, confirmando o grande sucesso do evento.

Com uma nova formatação, a festa agradou aos visitantes que foram em busca de diversão e lazer. Segundo o secretário de Cultura e Esportes, Mário Sumirê, este ano foram feitas inovações, principalmente com relação à disposição e vendas das plantas, permitindo assim maior integração com o público.

“A festa agradou o público de uma maneira em geral e superou todas as nossas expectativas. Pela primeira vez tivemos um recorde de vendas das plantas, com stands fechados antes mesmo da festa chegar ao seu final”, declarou Sumirê.

Para o prefeito Gian Lopes (PR), a Expoá reestreou em grande estilo. “Resgatamos aquilo que mais de precioso a cidade tem em relação a eventos, a exposição de orquídeas. O público cobrou a realização da festa, já que no primeiro ano de mandato ficamos impossibilitados, mas retornamos com o evento e promovemos uma das melhores festas dos últimos anos”, destacou o prefeito.

A festa teve ainda como atração a Feira de Indústria e Comércio e a Feira de Artesanato. Em pavilhão distinto, diferentes produtos foram expostos e puderam ser comercializados. Os shows musicais também agradaram ao público, que se divertiu com os artistas. O último dia de show ficou por conta do cantor sertanejo Zé Felipe, atraindo um grande público e lotando a Praça de Eventos.

No último domingo, os 27 expositores que participaram da 45ª edição da festa foram homenageados pelo prefeito. “Fizemos questão de agradecer pessoalmente a cada profissional que durante décadas prestigiam a Expoá, fazendo dela um grande sucesso”, disse.