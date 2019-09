Expoá segue até este domingo com diversas atrações na Praça de Eventos

A 46ª edição da Expoá (Exposição de Orquídeas e Plantas Ornamentais de Poá) contará até este domingo (8) com diversas atrações para o público. Evento tradicional de Poá, a festa está sendo realizada na Praça de Eventos (Avenida Antonio Massa, 150 – Centro) e conta com uma estrutura que está impressionado os visitantes.



“A Expoá 2019 está linda e com diversas opções. Temos aqui as mais belas orquídeas e plantas ornamentais, a praça de alimentação, as feiras de Artesanato e da Indústria, o parque de diversões, e as atrações musicais, que certamente alegrão muito o evento e que sempre são muito esperadas e uma atração à parte”, comentou o prefeito Gian Lopes.



Na noite de abertura, nesta quinta-feira (5), a programação artística contou com Rita Giron, Trivox e Charlie Brown Jr. (Cover). Nesta sexta-feira (6) se apresentaram Dolores Bah e convidados (19h30), Elton John Cover (20h30) e Banda W-Rox (21h30).



No sábado (7), a programação começou mais cedo, com o Grupo Novo Lance às 13 horas. Na sequência se apresentaram Chico Geraes (15h), Fah Carvalho (16h30), Revilosoud (18h30), Max Toretto (19h30), Grupo do Bola (20h30) e Renato Ignácio e Banda (21h30).



Neste domingo (8), o grupo Doce Balanço abre a programação artística às 13 horas. Depois sobem ao palco Elvis Presley Cover (14h30), Cristoilma e convidados (16h), Coral Kemuel (18h), Clayton Belchior (19h), Legião Urbana Cover (20h30) e The Beatles Abbey Road (21h).



O secretário de Cultura, Mário Sumirê, explicou que a festa tem como tema o "Futuro" e muitas novidades. “Estão em exposição orquídeas raras e algumas espécies lindas e que valem a pena conferir de perto. Nossa festa segue até 8 de setembro e convido toda a população para participar deste tradicional evento de Poá”.