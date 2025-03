Exposição "Favela é Giro" chega a Ferraz de Vasconcelos

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, recebe a exposição itinerante “Favela é Giro”, promovida pelo Museu das Favelas. A mostra apresenta um olhar artístico e autêntico sobre a vida nas favelas, reunindo obras de diversos artistas e coletivos que retratam a cultura e o cotidiano dessas comunidades através da fotografia, do audiovisual e da xilogravura.

Após passar por cidades como Goiânia (GO), Vitória (ES) e São Sebastião (SP), Ferraz de Vasconcelos é a única cidade do Alto Tietê escolhida para sediar a exposição. A iniciativa valoriza a identidade e a potência cultural das favelas, promovendo a diversidade e dando voz às narrativas que muitas vezes são invisibilizadas.

A exposição estará em cartaz até 10 de abril, no Centro Cultural Castelo Zenker, localizado na Rua do Castelo, 25, Jardim do Castelo. O espaço estará aberto para visitação gratuita de terça a sábado, das 9 às 16 horas, oferecendo ao público uma experiência imersiva e enriquecedora.

Aberta a todas as idades, “Favela é Giro” convida os visitantes a conhecerem e refletirem sobre a riqueza cultural das favelas brasileiras. A iniciativa reforça o compromisso da cidade com a democratização da arte e a valorização das expressões culturais populares.

Vale salientar a presença de obras de artistas das cidades supracitadas, bem como os renomados ferrazenses: Fabrício Augusto, Micke Tranbiks, Anubis, Silas Nascimento e Lucas Bezerra.

Mais informações, basta entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo pelo número 4677-7238.