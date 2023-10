Exposição Guerreiras do Centro Oncológico Mogi das Cruzes está no Centro Universitário Braz Cubas

A exposição itinerante do “Projeto Guerreiras – Mulheres lutando contra o câncer”, promovida pelo Centro Oncológico Mogi das Cruzes em comemoração ao “Outubro Rosa”, estará até o dia 1º de novembro no Centro Universitário Braz Cubas. A mostra pode ser conferida gratuitamente, das 9 às 20 horas, no Bloco A, do Campus, localizado na Avenida Francisco Rodrigues Filho, nº 1233, Mogilar, em Mogi das Cruzes.

A exposição traz as fotos de 11 mulheres que estão em tratamento contra o câncer, produzidas com roupas típicas de guerreiras e fotografadas em um ambiente com arquitetura medieval para contextualizar a produção.

Sobre o Projeto Guerreiras

De iniciativa do Centro Oncológico Mogi das Cruzes, o Projeto Guerreiras humaniza o enfrentamento do câncer, bem como chama atenção para a prevenção e diagnóstico precoce da doença. Ele nasceu com o objetivo de mostrar para o paciente com câncer que o diagnóstico da doença não é o fim, mas sim o começo da luta e autotransformação para sua versão guerreira para vencer todas as adversidades do tratamento.

O projeto Guerreiras tem duas etapas: as exposições itinerantes que começaram no dia 07 de outubro e a produção do calendário anual de 2024 do Centro Oncológico. As fotos do ensaio ilustram os meses, bem como frases de apoio e motivação para quem também está enfrentando o câncer. O calendário é distribuído gratuitamente em clínicas de saúde da região do Alto Tietê e Guarulhos para levar mensagens “força e fé” e compartilhar experiência para outras pessoas que buscam por tratamento médico e/ou reabilitação. Neste ano, exemplares serão colocados à venda com lucro destinado à Rede Feminina de Combate ao Câncer Guiomar Pinheiro Franco e entidades interessadas. Mais informações sobre o Projeto Guerreiras você encontra no site www.oncomogi.com.br

Serviço: Exposição Guerreiras, mulheres lutando contra o câncer

Até 1º de novembro

Centro Universitário Braz Cubas – Bloco A

Local: Avenida Francisco Rodrigues Filho, nº 1233, Mogilar, em Mogi das Cruzes.

Gratuito

Atendimento para Imprensa

Carla Ortiz

Linha Fina Assessoria de Comunicação

(11) 9.8329-3839