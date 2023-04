Exposições de celebração ao mês das mulheres chegam ao fim a partir desta quinta em Mogi

A exposição "Mulheres do Diafragma ao Pincel" ficará disponível para visitação no Centro Cultural de Mogi das Cruzes até esta quinta (06). Já a mostra "Transbordar-se" segue na Pinacoteca até o dia 12 de abril. As ações foram realizadas com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com o intuito de celebrar o mês das mulheres e a presença feminina no processo de produção cultural, com artistas residentes na cidade.

Para encerrar a exposição "Mulheres do Diafragma ao Pincel", as artistas Tansy Telles e Natália Castro convidam todos para participar do sarau de encerramento, nesta quinta-feira (06), a partir das 18 horas, na região central.

O público presente no sarau poderá assistir a apresentações musicais, performances, dança cigana, além de prestigiar as obras expostas na Galeria Wanda Coelho Barbieri, dentro do Centro Cultural. A mostra traz uma coletânea de produções fotográficas e plásticas das artistas Tansy Telles e Natália Castro.

Já a exposição "Transbordar-se", da artista plástica e arquiteta, Van Horita, ficará disponível para visitação até o dia 12 de abril, com entrada gratuita, na Pinacoteca.