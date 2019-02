Expresso Leste-Mogi será lançado oficialmente na segunda-feira

O Expresso Leste-Mogi será oficialmente lançado nesta segunda-feira (4). O secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, e o presidente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), Pedro Moro, virão à região para anunciar como funcioná o novo serviço, que ligará o Alto Tietê à Capital, sem baldeação na Estação Guainases.

Com isso, um antigo pedido de passageiros da região será atendido. A demanda para que o expresso viesse ao Alto Tietê dura há mais de cinco anos. No ano passado, o tema voltou a ser cogitado e ganhou força, depois que o governador João Doria (PSDB), o deputado federal Marco Bertaiolli (PSD) e o deputado estadual Estevam Galvão (DEM) relacionaram o pedido em suas plataformas de governo.

Testes foram realizados na semana passada, com o Expresso Leste parando na Estação Mogi das Cruzes, para verificar a capacidades das estações do Alto Tietê em suportar a demanda de passageiros. As avaliações foram feitas nos dias 25 e 26 (sexta-feira e sábado), durante todo o dia, ou seja, das 4 às 21 horas.

Agora, a tendência é que o novo Expresso Leste-Mogi opere de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas. Aos finais de semana (sábado e domingo) a operação ocorrera durante o dia inteiro. A companhia não revelou se o horário de pico, após às 17 horas, foi descartado. Com isso, a expectativa é que detalhes mais precisos sobre os serviços sejam revelados por Baldy e Moro, durante coletiva à imprensa.

A informação sobre o início do serviço na região está sendo dada, por meio de cartazes colocados, em estações da Linha 11-Coral. E a notícia já vem agradando. Conforme publicado pelo DS, o fim da baldeação e a extensão do Expresso Leste anima passageiros da região. O único temor, porém, é que haja baldeação na Estação Suzano. Isto por causa da grande concentração de pessoas que desembarcam na cidade, em dias comuns.

REUNIÕES

Desde que foi eleito, mesmo antes de ser empossado, o deputado federal Marco Bertaiolli se reuniu, ao menos, três vezes com representantes da CPTM e, também, o próprio Alexandre Baldy.

No último encontro, o prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), e o presidente da Casa de Leis mogiana, Sadao Sakai (PR), acompanharam as tratativas sobre o fim da baldeação. E expor relatório sobre completo da situação das estações da região.

“O secretário foi absolutamente receptivo, já conhecia a nossa demanda e se comprometeu a estar pessoalmente à frente desse processo”, disse Bertaiolli, à época da reunião.