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Jornal Diário de Suzano - 22/03/2026
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Região

Exumações na Quadra 86 do Cemitério Cambiri começam em abril

Prazo para solicitação de transferência dos restos mortais segue até 10 de abril

23 março 2026 - 11h49Por De Ferraz
Exumações na Quadra 86 do Cemitério Cambiri começam em abrilExumações na Quadra 86 do Cemitério Cambiri começam em abril - (Foto: Vinicius Cavalcante/Secom FV)

A Secretaria de Serviços Urbanos iniciará, a partir do dia 15 de abril de 2026, o processo de exumação na Quadra 86 do Cemitério Cambiri. Esta ação segue as normas legais que regulamentam o tempo de permanência dos sepultamentos, prevendo a retirada dos restos mortais após o período estabelecido.

A relação dos sepultados contemplados nesta etapa está disponível no Boletim Oficial do Município (BOM) nº 1228. Familiares interessados em transferir os despojos para jazigos particulares ou outros cemitérios devem procurar a Secretaria para formalizar o pedido dentro do prazo estipulado.

Para dar início ao processo, é necessário apresentar documentos como RG e CPF do responsável, comprovante de residência, certidão de óbito, recibo do cemitério, carta de translado e o título de posse.

O atendimento para essas solicitações segue até o dia 10 de abril de 2026. Caso não haja manifestação dentro desse período, os restos mortais serão destinados ao Ossário Geral, conforme estabelece o Decreto Estadual nº 16.017.

Segundo o secretário de Serviços Urbanos, Agílio Nícolas Ribeiro David, o procedimento é conduzido com planejamento e respeito. “Estamos seguindo a legislação vigente e assegurando que as famílias sejam devidamente informadas, garantindo transparência e organização em todas as etapas do processo”, afirmou.

A Secretaria de Serviços Urbanos atende na Rua Dom João VI, 513, no Jardim Ferrazense. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (11) 97313-0685.

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