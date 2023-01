Fabiano Oliveira Novais assume Secretaria de Esporte e Lazer de Itaquá

A Secretaria de Esporte e Lazer de Itaquá será comandada pelo por Fabiano Oliveira Novais a partir desta semana. O ex-jogador Marcelinho Carioca, então secretária da pasta desde o início desta gestão, deixará a Prefeitura..

Fabiano tem 42 anos e sempre morou em Itaquaquecetuba. É graduado em educação física, sociologia e pedagogia, com pós-graduação em docência do ensino superior e uma vasta experiência na rede municipal.

Sua trajetória iniciou-se em 2007 com projetos sociais e professor de voleibol adaptado, em 2012 atuou como professor de educação física, foi diretor de escola, supervisor de ensino, secretário de Educação em 2019 e secretário adjunto de Educação em 2022.

Na rede estadual, foi professor de educação física de 2009 a 2016 e também atuou como avaliador físico em academias.

Fabiano tem a missão de reestruturar o esporte municipal, fazer interlocução com os governos estadual e federal e revitalizar os equipamentos esportivos municipais, como os ginásios Sumiyoshi Nakaharada, na Vila Japão, e Roberto Noriaki Iamashita, no Piratininga. Seus outros desafios envolvem a reforma da pista de skate da Vila Virgínia e a criação da Liga Esportiva Municipal.