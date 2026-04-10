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Jornal Diário de Suzano - 10/04/2026
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Região

Falha de sinalização causa atrasos nas linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM

Passageiros relatam paradas de 30 minutos em estação

10 abril 2026 - 14h56Por Laura Barcelos - Da Reportagem Local
Estação Suzano registra fluxo intenso de passageiros Estação Suzano registra fluxo intenso de passageiros - (Foto: Laura Barcelos/DS)

As linhas 11-Coral e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que atendem o Alto Tietê, enfrentam atrasos na tarde desta sexta-feira (10). Segundo a companhia, a circulação dos trens está em velocidade reduzida e maior tempo de parada nas plataformas devido a uma falha no sistema de sinalização.

O trem do serviço Expresso Aeroporto com partida prevista para as 14 horas foi suspenso. Ainda segundo a CPTM, equipes técnicas estão atuando para a normalização da operação.

Os reflexos foram sentidos pelos passageiros. Na estação Estudantes, em Mogi das Cruzes, um usuário relatou que embarcou às 13h15 e permaneceu cerca de 30 minutos parado antes da partida do trem, que só deixou a plataforma por volta das 13h45.

Bianca Andrade, de 27 anos, informou que problemas na linha 11-Coral são frequentes. “Infelizmente, problemas nos trens não são novidades por aqui. Estou na estação terminal Estudantes, o trem já está lotado e super atrasado. Tenho compromisso marcado às 15h em Itaquera, peguei o trem com 2 horas de antecedência justamente para não me atrasar, mas não vai ter jeito. É um absurdo”, comentou.

A CPTM pediu desculpas pelos transtornos causados e orienta os passageiros a acompanharem atualizações pelos canais oficiais.

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