Falha em trem provoca lentidão na Linha 12 no início desta noite

A Linha 12-Safira da CPTM – que atende o Alto Tietê - opera com maiores intervalos no início da noite desta quarta-feira (7). Uma falha em um trem fez com que os trens operassem em via única e com maiores intervalos no trecho entre as estações Comendador Ermelino e Itaim Paulista e, por isso, o passageiro que está voltando da capital para a região após mais um dia de trabalho precisa ter paciência.

O problema afeta principalmente passageiros que vêm da capital com destino às cidades de Itaquaquecetuba e Poá. Os que buscam “fugir” da superlotação da Linha 11-Coral pela Linha 12 em horários de pico também estão sofrendo as consequências da falha do início desta noite.

Nas redes sociais, usuários da Linha 12 reclamam do excesso de pessoas nas plataformas. O problema acontece na véspera de um feriado prolongado e, mais uma vez, não foi informado pela companhia de trens.

Segundo a CPTM, a circulação da Linha 12-Safira entrou em processo de normalização às 18h20 após uma falha de tração em uma composição na estação São Miguel Paulista, que fez com que os trens circulassem em via única e velocidade reduzida no trecho desde as 17h05, para atuação da equipe de manutenção e retirada da composição para manutenção.

A CPTM lamentou os transtornos causados aos passageiros. Apesar do aviso de normalização, muitos passageiros seguem reclamando nas redes sociais.