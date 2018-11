Familiares e amigos de Rayane Paulino realizam hoje ato na Avenida Cívica em Mogi

Um ato em homenagem à estudante Rayane Paulino será realizado nesta quinta-feira (1º), a partir das 19h30, na Avenida Cívica, no Centro de Mogi das Cruzes. Na internet, o evento conta com a confirmação de 5,1 mil pessoas. De acordo com uma das organizadoras, Ana Caroline, prima de Rayane, além de relembrar a jovem, o objetivo é o de fomentar o tema de pessoas desaparecidos e alertar à população quanto à ausência de humanização de famílias.

Após a confirmação da morte de Rayane, os familiares se mobilizaram para prestar mais uma homenagem. Em poucos dias, o movimento #EuSouRayane ganhou centenas de seguidores em uma rede social. Na página do evento, 13 mil pessoas confirmaram 'interesse' e 5,1 mil sinalizaram que irão comparecer no local programado.

Ana Caroline, prima de Rayane, diz que este é um dos momentos mais difíceis da família. Porém, segundo ela, a união de todos os fortaleceu. "Queremos confortar nossos corações neste momento, com a presença de pessoas que acompanharam o caso pelas mídias sociais".

Ela também reforçou a necessidade da população em ter mais empatia. "É importante também ajudar outras famílias, que passaram ou passam pela mesma situação. Só depois de passar por isto, a gente percebeu que não foi só com minha família. Foram muitas pessoas não têm famílias como a nossa que foi unida desde o início. Elas então sofrem caladas, não sabem o que aconteceu e não tem a chance de, ao menos, se despedir", frisou.

Rayane

O desaparecimento de Rayane ganhou repercussão nacional, após ela sair de uma festa paga, em um sítio de Mogi das Cruzes, e desaparecer. Foram oito dias de buscas, com a ajuda de policiais, cães farejadores e voluntários da região e Capital. O corpo da jovem estudante foi encontrado, no domingo, dia de votação do segundo turno, às margens de uma rodovia em Guararema. Nesta semana, a polícia capturou o assassino confesso da garota. O segurança Michel Flor da Silva, de 28 anos, foi o responsável por estuprá-la e asfixiá-la até a morte.

O caso de Rayane ganhou repercussão nacional, após ela sair de uma festa paga, em um sítio de Mogi das Cruzes, e desaparecer. Foram oito dias de buscas, até que, o corpo da jovem estudante foi encontrado às margens de uma rodovia em Guararema. Nesta semana, a polícia capturou o assassino confesso da garota. O segurança Michel Flor da Silva, de 28 anos, foi o responsável por estuprá-la e asfixiá-la até a morte.