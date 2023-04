Famílias de bairro em Itaquá recebem cartão social de R$ 500

Oitenta cartões sociais foram entregues para as famílias mais atingidas pelas chuvas e alagamentos no bairro Vila Maria Augusta, em Itaquaquecetuba. Os cartões com bônus de R$ 500 foram entregues pela Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra) com o apoio da Defesa Civil do município.

As famílias contempladas passaram por avaliação de perdas e danos e foi constatada a situação precária dos imóveis. Além do bônus, os selecionados receberam kits de limpeza e de higienização, bem como materiais de instrução para primeiros socorros.

"A Adra é uma organização humanitária com presença em 118 países e, ao tomarem conhecimento da situação dessas famílias da Vila Maria Augusta, estenderam o apoio para a nossa cidade. Temos muito a agradecer pelo suporte", disse o coordenador da Defesa Civil, Anderson Marchiori.

Em fevereiro, a Adra também disponibilizou um trailer solidário que ficou estacionado na Vila Maria Augusta para que a população afetada pela chuva pudesse lavar suas roupas, tomar banho, esquentar a comida e até retirar marmitas.

"Nossa cidade foi intensamente atingida pelos alagamentos e, infelizmente, algumas famílias foram mais prejudicadas. Mas quando se tem uma equipe de secretários, técnicos da Defesa Civil e pessoas com bom coração, todo problema é minimizado. Deixo meus agradecimentos aos técnicos e à Adra, que tanto contribuiu na ação", finalizou o prefeito Eduardo Boigues.