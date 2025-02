Famílias inscritas no CadÚnico podem inscrever pets para Mutirão de Castração nesta quinta e sexta

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal e do Núcleo de Bem Estar Animal (Nubea), realizará um Mutirão de Castração nos dias 14, 15 e 16 de março. Os interessados devem fazer as inscrições de seus animais de estimação nesta quinta e sexta-feira (27 e 28/2), das 10 às 14 horas, presencialmente na Clínica Caramelo (Rua Dr. Deodato Wertheimer, 40 – Mogilar). São 400 vagas disponíveis.

Para inscrever os animais, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de endereço, cartão SIS, folha resumo do CadÚnico V7 (a ação é voltada para famílias cadastradas no CadÚnico) e preencher um formulário sobre as características do animal (disponibilizado no momento da inscrição). Será permitido o cadastro de até cinco animais por CPF.

Haverá outras duas datas para fazer as inscrições, nos dias 6 e 7 de março, também presencialmente na Clínica Caramelo e no mesmo horário (10h às 14h), mediante apresentação dos documentos acima citados.

Nos três dias do Mutirão da Castração, os animais serão atendidos na rua lateral da Clínica Caramelo (Delphino Alves Gregório), na seguinte ordem:

• Sexta-feira (14/3) de manhã: cadelas

• Sexta-feira (14/3) à tarde: cães machos

• Sábado (15/3) de manhã: cadelas

• Sábado (15/3) à tarde: cães machos

• Domingo (16/3) de manhã: felinos machos

• Domingo (16/3) à tarde: felinos fêmeas

A castração de pets é um ato de cuidado e responsabilidade com os animais de estimação. O procedimento traz uma série de benefícios para os pets. Além de evitar comportamentos indesejáveis, como a marcação de território e fugas, a castração reduz a ocorrência de doenças como tumores de mama, de testículo e próstata, além de infecções uterinas, entre outros.

Mais informações podem ser obtidas no Núcleo de Bem Estar Animal (Nubea) pelo telefone 4792-8585 e pelo whatsapp 94304-7596