Farmácia Solidária do Unipiaget retoma atendimentos à comunidade após recesso de julho

A Farmácia Universitária Solidária do Unipiaget volta a funcionar nesta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, após o recesso de julho. O projeto, que beneficia a população com a retirada gratuita de medicamentos, também estimula a doação consciente de itens que estão sem uso nas residências. Atendimentos ocorrem às quintas, das 13h às 17h

Qualquer pessoa pode doar medicamentos, mesmo que estejam com a embalagem aberta, como cartelas, frascos, pomadas e sachês. As doações podem ser feitas diretamente no campus do Unipiaget ou em um dos 12 postos de coleta disponibilizados pela Prefeitura de Suzano, localizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Todo material passa por uma triagem criteriosa e, caso não esteja em condições de uso, é descartado de forma correta.

Já para retirar os medicamentos gratuitamente, basta apresentar um documento de identificação original e o receituário médico atualizado.

Um projeto com apoio de grandes parceiros

Inaugurada em abril de 2023, a Farmácia Solidária conta com o apoio da Prefeitura de Suzano, da TV Diário (afiliada da Globo no Alto Tietê), da empresa Emibra — responsável pelas caixas personalizadas de coleta — a cooperativa Renovar, que faz o recolhimento e a reciclagem das embalagens e bulas.

Serviço:

A Farmácia Universitária Solidária funciona todas as quintas-feiras, das 13h às 17h, no campus do Unipiaget: Av. Mogi das Cruzes, 1001 – Jardim Imperador, Suzano – SP.

Consulte a lista de medicamentos disponíveis: piagetsuzano.com.br/ambientes-e-servicos/farmacia-universitaria-solidaria

Quer fazer parte de projetos como este?

Venha estudar Farmácia no Unipiaget! Acesse: unipiaget.edu.br