Fatec de Mogi oferece cursinho pré-vestibular gratuito

As atividades serão realizadas presencialmente, no campus mogiano, a partir de 10 de abril com término em 6 de junho, duas vezes por semana (segundas e terças), no período da tarde, das 13h às 16h40. Os alunos terão reforço das disciplinas de português, matemática, inglês e atualidades.

Para se inscrever é necessário ter concluído o ensino médio; não há limite de idade. Isso porque a iniciativa tem como objetivo preparar candidatos de Mogi e região para prestar o processo seletivo da Fatec, que é uma faculdade de ensino público superior tecnológico, sem mensalidade, de qualidade e no Alto Tietê.

Desde que passou a ser oferecido, o cursinho beneficiou mais de 1,5 mil alunos e trouxe ótimos resultados. Segundo o organizador e professor da Fatec, Marcos Takeshi Mihara, candidatos que fizeram as aulas em anos anteriores foram bem nos exames.

Outra vantagem é que durante o preparatório, os estudantes têm a oportunidade de conhecer melhor os cursos superiores de tecnologia oferecidos pela Fatec mogiana: Agronegócio, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de Recursos Humanos e Logística, que são presenciais, e Gestão Empresarial, na modalidade de ensino à distância.

As inscrições devem ser feitas somente pela internet, no site (www.fatecmogidascruzes.com.br), no formulário específico. Os aprovados serão convocados por e-mail.

O endereço da Fatec é rua Carlos Barattino, 908, Vila Nova Mogilar. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4699-2799, no site www.fatecmogidascruzes.com.br ou e-mail de contato do cursinho: fatec.mogi.cruzes@gmail.com.

SERVIÇO

Cursinho pré-vestibular gratuito da Fatec de Mogi das Cruzes

Inscrições: até 29 de março (quarta-feira), até às 21h59, no site www.fatecmogidascruzes.com.br

Resultado: Após o fim do período de inscrição, os aprovados serão avisados e convocados por e-mail.

Quem pode se inscrever: pessoas que já tenham concluído o ensino médio.

Quanto: Totalmente gratuito.

Aulas: De 10 de abril até 06 de junho, das 13h às 16h40, às segundas e terças, presencialmente, na Fatec de Mogi.

Endereço da Fatec de Mogi das Cruzes: Rua Carlos Barattino, 908, Vila Nova Mogilar.

Mais informações: telefone (11) 4699-2799, no site www.fatecmogidascruzes.com.br e email fatec.mogi.cruzes@gmail.com

