Fatec: isenção e redução da taxa do vestibular termina dia 2 de maio

O período para solicitar a isenção total e a redução de 50% do valor da taxa de inscrição do Vestibular das Faculdades de Tecnologia (Fatec) terminam na quinta-feira, 2 de maio, para o segundo semestre de 2019. No último dia o prazo para fazer o pedido vai até 15 horas. O valor integral da taxa é R$ 70. São oferecidas seis mil isenções. Na região, há unidades em Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes.

É possível pleitear os dois benefícios, desde que o candidato atenda aos requisitos determinados para cada finalidade. Neste caso, é preciso fazer duas inscrições.

Os interessados nos benefícios devem preencher o formulário específico no site www.vestibularfatec.com.br. Em seguida, é preciso selecionar o link “Envio de Documentos”, disponível na seção “Documentos Comprobatórios”, para encaminhar os documentos relacionados abaixo, que devem ser digitalizados com o tamanho de até 500 kb, nas extensões pdf, png, jpg ou jpeg. O período de envio da documentação também vai até 2 de maio, às 15 horas.

As Fatecs disponibilizam computador e acesso à internet aos interessados em solicitar a isenção e redução da taxa do Vestibular. O candidato deve entrar em contato com a unidade para saber o horário de atendimento para esta finalidade.

A resposta à solicitação será divulgada no dia 23 de maio somente pela internet.

Requisitos para isenção

O candidato precisa ter concluído integralmente o Ensino Médio ou concluir no primeiro semestre de 2019 o terceiro semestre da Educação de Jovens e Adultos – EJA (supletivo) em escolas da rede pública ou particular. Pode também estar concluindo neste primeiro semestre o curso no Centro Estadual de Jovens e Adultos (Ceeja). Além disso, é necessário ter renda familiar bruta mensal máxima de R$ 1.497 por pessoa. Se for independente, sua renda bruta máxima deverá ser nesse mesmo valor.

Documentos necessários: comprovante de escolaridade e de renda.

Candidatos desempregados, autônomos e aposentados devem seguir as instruções descritas na portaria, disponível no site

Requisitos para redução da taxa

É preciso ser estudante regularmente matriculado em uma das séries do Ensino Fundamental ou Médio ou em curso pré-vestibular ou em curso superior de graduação ou de pós-graduação. O interessado deve, também, ter uma remuneração mensal inferior a dois salários mínimos (R$ 1.996) ou estar desempregado.

Documentos necessários: comprovante de escolaridade e de renda.

Candidatos desempregados, autônomos e aposentados devem seguir as instruções descritas na portaria, disponível na internet.

Vestibular - 2º semestre de 2019

A partir do resultado da solicitação da isenção/redução da taxa do Vestibular, no dia 23 de maio, o candidato que receber um dos benefícios deve fazer sua inscrição, exclusivamente pela internet, em um único curso de graduação na Fatec de sua escolha, até o dia 10 de junho.

O Manual do Candidato, que estará disponível para download gratuito no site, vai trazer as demais informações sobre este processo seletivo.